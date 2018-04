La rivelazione di Cristina Plevani: “Mi avevano chiesto di tornare nella casa del GF”

«L’esperienza al Grande Fratello per me è stata sconvolgente. All’epoca non avevo la maturità per affrontare tutta quella popolarità e forse non ho saputo sfruttare a mio favore il momento»: Cristina Plevani, vincitrice dell’ormai mitica prima edizione del Grande Fratello, sarebbe dovuta rientrare nella casa ma alla fine le cose si sono complicate. Cristina, che è stata per anni lontana del mondo dello spettacolo, quest’anno ha tentato di tornare in gioco: «Per questo, oggi, ho tentato di entrare ancora nella Casa – ha fatto sapere in un’intervista a “DiPiù” – ho sostenuto un provino per la nuova edizione del reality in onda in questi giorni perché inizialmente gli autori volevano qualche reduce delle edizioni del passato. Ci speravo, ma poi hanno cambiato idea». L’occasione infatti stavolta l’aveva colta («Lì per lì ero rimasta interdetta, poi ho deciso di accettare: non ho mai rinnegato di essere “nata” al Grande Fratello e tornarci anni dopo mi allettava parecchio») ma le cose poi non hanno avuto seguito: «Il provino è andato benissimo. Poi a Pasqua mi hanno comunicato che gli ex inquilini non interessavano più. E sono tornata alla vita di sempre. Ma non demordo: magari ci sarà un’altra occasione».

Dopo il reality ha cambiato molti lavori («in tutti questi anni, in cui in fondo ho solo accarezzato l’idea di potere sfondare nel mondo della TV, senza mai riuscirci, ho fatto un po’ di tutto. La mia ultima occupazione è stata in un supermercato fino a qualche settimana fa»), ma ora è tornata alla professione di bagnina: «Da decenni nuoto, faccio la bagnina, l’Istruttrice in acqua, insomma sono una donna attiva».

