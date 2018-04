Il fratellastro di Meghan spara a zero: “Non sarà mai l’erede di Diana”

Il settimanale Chi pubblica in esclusiva l’intervista di Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan Markle,: “A Meg piace dare di sé l’immagine di una persona interessata alle questioni umanitarie, ma non è così”

A un mese dalle nozze di Meghan Markle con il principe Harry d’Inghilterra, Thomas Markle Jr., fratellastro dell’attrice, spara a zero su Meghan.

In un’intervista esclusiva che Chi pubblica per l’Italia, Thomas Markle Jr. è senza freni: “A Meg piace dare di sé l’immagine di una persona interessata alle questioni umanitarie e caritatevoli, ma la verità è che nei confronti della sua famiglia non è nulla di tutto ciò, anzi si è scordata delle sue radici. Anche se aveva già iniziato a comportarsi così dal momento in cui ha messo piede a Hollywood”.

E ancora: “È falsa. Forse la imbarazziamo e per questo ci ha dimenticati. Il suo intento? Vuole diventare la nuova principessa Diana, ma non credo che ci riuscirà, perché lei non è genuina come lei. Sono sconcertato anche che non ci abbia invitati al matrimonio, considerando anche quanto eravamo legati in passato. E nonostante lei avesse tagliato i rapporti con me da qualche anno, l’ho difesa lo scorso ottobre dalle offese di mia sorella Samantha (ovvero la sorellastra di Meghan, ndr) che l’aveva accusata di avere mire sulla famiglia reale ben prima di conoscere Harry. Speravo che avesse apprezzato la mia difesa, ma non si è mai fatta sentire. Credo proprio che stia recitando la parte più complessa della sua vita“.

Anna Rossi, Il Giornale.it