“Fast and Furious” diventa un cartone animato per Netflix

Firmato l’accordo tra la piattaforma di streaming e DreamWorks Animation per una serie a cartoon basata sul fenomeno globale da oltre 5 miliardi di dollari

«Fast and Furious», la saga cinematografica basata sulle corse e sulle battaglie d’auto che ha incassato al box office mondiale 5 miliardi di dollari (in arrivo al cinema con l’ottavo, il nono e il decimo capitolo rispettivamente a luglio 2019, aprile 2020 e aprile 2021), diventerà un cartoon a puntate. La serie animata racconterà le avventure del giovane Tony Toretto e di suo cugino Dom, reclutati da un’agenzia governativa per infiltrarsi in una corsa di automobili. In realtà la gara serve come copertura per un’organizzazione criminale che mira alla conquista del mondo.