Red Canzian: “Ho avuto un tumore”

Red Canzian, storico bassista dei Pooh, confessa su Facebook: «Ho avuto un tumore, mi hanno operato, adesso sto bene». Il post è stato pubblicato sul profilo ufficiale del musicista che parla a tutti i suoi fan di quel “piccolo segreto” che ha tenuto loro nascosto fino ad oggi: durante una Tac di controllo i medici hanno visto una macchia sospetta al polmone. La paura, il timore di non riuscire ad esserci per il concerto di apertura della sua tournée il 4 maggio a Padova, l’incubo della voce che se ne va, di tutto che si sbriciola, poi l’operazione in ospedale a Treviso e la gioia di avercela fatta, ancora una volta.

Ecco il racconto di Red Canzian

«Stasera, verso la fine del programma del caro amico Fabio Fazio, ho sfiorato un discorso sulle improvvise cadute che ogni tanto la vita ci riserva…

Beh, ora che una di queste “cadute” è rientrata, concludendosi bene… ora che sono sicuro di riuscire a fare il tour… (ieri alle prove tutto funzionava alla grande… e avevo ripreso a “funzionare” bene anch’io), vi voglio raccontare questo piccolo segreto.

Due settimane fa, attraverso una Tac di controllo, mi è stato diagnosticato un nodulo sospetto nel polmone sinistro… probabile metastasi di un melanoma tolto ancora nel 2001…

Quando me l’hanno detto ho visto improvvisamente crollare il mondo intorno a me, e il primo pensiero è stato: “ma come, sono quasi due anni che lavoro a preparare questo concerto, e proprio adesso, che sta per partire il tour, mi deve capitare una cosa del genere”?

Poi mi sono attaccato al telefono, per capire cosa fare, come fare e soprattutto quando fare… e tutto è diventato una corsa affannosa…

L’amico, professor Santinami, che mi fissa subito un appuntamento con il professor Pastorino, chirurgo toracico… io che durante la visita provo immediatamente a convincerlo di slittare l’intervento a giugno dopo il tour, lui che si oppone , per i troppi rischi che avrei corso… e così, in questo turbinio di situazioni, giovedì 12 aprile mi ritrovo ricoverato e la mattina dopo, alle 7.45, entro in sala operatoria.

La mia paura più grande era per la voce… “e se mi succede come dopo l’operazione di tre anni fa che per un mese non parlavo”?

Invece, grazie a Dio, e alla bravura di tutta l’equipe medica, tutto è andato bene… davvero molto bene… questo video l’ho fatto dopo 4 giorni dall’intervento…

Ora mi sono ripreso praticamente del tutto… e di sicuro con un problema in meno!

Mai come in questo momento sono affamato di vita e ho voglia, anzi, bisogno di voi… di incontrarvi e condividere con voi emozioni lontane nel tempo e vicine nel cuore… e dal 2 maggio tutto questo sarà possibile!!!

Grazie!».

