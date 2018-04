News dal “Grande Fratello”. Bobby Solo alla figlia Veronica Satti: “Ricongiungimento? Si fa di persona, non in tv”

ROMA – Bobby Solo dopo 15 anni di silenzio ha deciso di rispondere alla figlia Veronica Satti, entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello. Il cantante intervistato da Spy sostiene di non averle mai fatto mancare nulla e di aver parlato con lei solo tramite avvocati, lanciando poi una dura frecciatina: “I ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv. Parlare di ricongiungimento è ridicolo”.

Intervistato dal settimanale Spy, Bobby Solo per la prima volta in tanti anni ha risposto ai molti appelli lanciati in televisione, soprattutto nei programmi condotti da Barbara D’Urso, dalla figlia Veronica:

“Io ho raggiunto la popolarità cantando ‘Una lacrima sul viso’ e non ho mai sputtanato le persone. Invece ora si sta tentando di demonizzare un padre che non ha nessuna colpa. Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv”.

Le parole del cantante sono arrivate fin dentro la casa del Grande Fratello e Veronica ha reagito scoppiando in un pianto disperato:

“Io mi sono svegliata una mattina e mi sono ritrovata in un vortice mediatico che mai mi sarei aspettata. Io non l’ho sputtanato, ho solo raccontato una storia. A me non sembra ridicolo, il ricongiungersi lo faccio per noi e non mi arrenderò. Questo è il mio percorso e quindi anche il suo. Io l’ho cercato sempre. ‘Papà io ti ho cercato e tu lo sai. Ho bisogno di capire perché continui a rifiutarmi, ne ho bisogno come donna’. Perché il padre lascia una bambina a 13 anni? Mi ha abbandonato di punto in bianco, uno choc. Io non chiedo nulla, ho rinunciato ai soldi, io non voglio niente”.

Dalla parte di Veronica si è schierato Cristiano Malgioglio, che ha criticato Bobby Solo per la dura replica alla figlia:

“Bobby Solo ha cantato per una vita dell’amore, è incredibile che non dia un abbraccio a sua figlia. Non stai facendo una bella figura, ma che cuore hai? Avessi io una figlia sarei un uomo felicissimo”.

Blitzquotidiano