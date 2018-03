Scoprite il meglio della prossima settimana di Paramount Channel

Non potevamo esimerci dal proprorvi il meglio della programmazione dell’ottima Paramount Channel. Lo facciamo ogni settimana, perché ci piace l’intrattenimento filmico e seriale proposto dal canale. Adesso preparatevi a scoprire cosa ha in serbo per voi Paramount Channel, che trovate al canale 27 del digitale terrestre.

Domani andrà in onda Master & Commander – sfida ai confini del mare, pellicola diretta nel 2003 da Peter Weir che ha vinto due premi Oscar. Recitano nel film Russell Crowe, Paul Bettany e James D’Arcy. Durante le guerre napoleoniche la nave della marina reale britannica Surprise, comandata dal capitano Jack Aubrey (Russell Crowe), viene attaccata da una imbarcazione francese molto più potente ed equipaggiata. Con il vascello fortemente danneggiato dall’attacco subito e metà dell’equipaggio ferito, Aubrey decide comunque di intraprendere un rischioso inseguimento per catturare i nemici. Questa decisione potrebbe regalare la gloria a lui e al suo equipaggio o consegnarli alla morte.

L’appuntamento con il grande cinema prosegue martedì alle ore 21.10, quando andrà in onda Jerry Maguire, film diretto nel 1996 da Cameron Crowe con Tom Cruise, Renée Zellweger e Cuba Gooding Jr., vincitore del premio Oscar come attore non protagonista. Jerry (Tom Cruise), ambizioso e senza scrupoli, è uno dei più importanti agenti sportivi americani e ha sotto contratto grandi stelle del mondo dello sport. Dopo aver osato scrivere un documento che va contro i dirigenti sportivi americani la sua vita cambia improvvisamente. Isolato da tutto il mondo sportivo, Jerry troverà inaspettatamente l’appoggio del campione di football in ascesa Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.) che deciderà di affidargli la sua carriera. L’agente lo aiuterà a diventare un campione e, allo stesso tempo, rilancerà sé stesso.

Mercoledì, in prima serata, alle ore 21.10, per tutti gli appassionati di light crime andrà in onda in prima tv assoluta un nuovo episodio di Garage Sale Mistery, la serie che si ispira al romanzo Garage Sale Stalker.

Per le feste di Pasqua Paramount Channel propone un palinsesto speciale per i propri telespettatori. Scenderanno in campo gli eroi più forti della storia, dal mitologico Noah al semidio Hercules, per una programmazione ricca di avventura e adrenalina. Il canale 27 regalerà agli spettatori maratone di film per tutto il weekend in cui certamente non mancheranno le emozioni.

Giovedì avrà inizio la programmazione speciale per trascorrere al meglio le festività in famiglia. Alle ore 21.10, andrà infatti in onda Noah, pellicola diretta nel 2014 da Darren Aronofsky con un cast di altissimo livello: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson.

Venerdì prosegue la programmazione dedicata alle le festività pasquali, pensata per tutta la famiglia. Nel pomeriggio andrà in onda il cartone Alvin Superstar 2, diretto da Betty Thomas. Alvin e i suoi fratelli, Simon e Theodore, sono rockstar famosissime ma il loro tutore, Dave, non è d’accordo con il loro stile di vita pieno di eccessi e cercherà di farli tornare a scuola. I tre scoiattolini, in questa nuova avventura dovranno vedersela con i loro corrispettivi femminili, le divertenti Chipettes: Brittany, Jeanett ed Eleanor. Le gag e le risate per i più piccini, e non solo, saranno assicurate. La prima serata di Paramount Channel sarà invece dedicata agli appassionati di light crime. Alle ore 21.10 andranno in onda gli episodi di Padre Brown, l’infallibile parroco di Kembleford che risolve tutti i misteri della sua cittadina. Il suo intuito e la sua passione per i gialli aiutano puntualmente la polizia a scovare tutti i colpevoli dei delitti commessi.

La programmazione di sabato prevede una maratona di film che accompagnerà grandi e piccini dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. A partire dalle ore 12.40 andranno in onda tre film che terranno incollati gli spettatori al teleschermo: La famiglia Addams, La famiglia Addams 2 e Tartarughe Ninja. In prima serata ancora un grande film targato Paramount Channel. Alle ore 21.10 verrà trasmesso Non siamo angeli, commedia diretta nel 1989 da Neil Jordan con Sean Penn, Demi Moore, Robert De Niro.

Paramount Channel augura buona Pasqua a tutti i suoi spettatori proponendo una seconda maratona di grandi film per tutta la famiglia. Alle ore 17.25 di domenica 1 aprile andrà in onda The Italian Job, con Charlize Theron e Edward Norton, seguito da A testa alta, con Dwayne Johnson e Neal McDonough. Per tutti gli amanti del genere fantasy–adventure, in prima serata a partire dalle ore 21.10 andrà in onda Hercules: il guerriero, diretto nel 2014 da Brett Ratner con Dwayne Johnson, Askel Henie e Rufus Sewell.