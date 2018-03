“Isola dei famosi”. Scambio di acredine tra Valeria Marini ed Alessia Mancini

Valeria Marini è sbarcata all’Isola dei Famosi da pochi giorni e già ci sarebbe stato il primo scontro. Valeria sarebbe andata su tutte le furie con Alessia Mancini e avrebbe sbottato: “La smetti di rompere le scatole?”.

Alessia, nel ruolo di mejor della settimana, ha il compito di controllare che i compiti del pejor (Valeria Marini) siano svolti a dovere, pena la riduzione del cibo.

La Valeriona nazionale avrebbe avuto il compito di controllare il fuoco durante la notte, ma si sarebbe appisolata e a quel punto sarebbe intervenuta Alessia: “Stavo cercando di riavviare la fiamma”. Ma subito sarebbe arrivata la replica della Marini: “No tu sei arrivata e hai detto che stavo dormendo. Non ti preoccupare, mi sono addormentata, ma prima ero sveglia e ho messo il fuoco”.

Alessia a quel punto le avrebbe chiesto di abbassare la voce per non svegliare gli altri naufraghi e Valeria avrebbe risposto: “E tu la smetti di rompermi le scatole e te ne vai a dormire? Scusa, abbi pazienza. Sei sempre tutto tu, fai tutto tu, non è così, ah bella! Mi dispiace per te, ma non è così e non risulti neanche tanto simpatica”.

La moglie di Flavio Montrucchio, spiazzata dalla risposta, avrebbe provato a glissare: “Per questo ti adoro perché sei sempre così ironica”. Ma Valeria avrebbe replicato: “No, non sono ironica, sono sincera a differenza tua che calcoli tutte le cose che dici e che fai”.