Il grande ritorno si avvicina: Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di Indiana Jones in un quinto capitolo della celebre saga cinematografica, che uscirà sul grande schermo il 19 luglio 2019. La regia sarà, ancora una volta, di Steven Spielberg, già al comando degli episodi precedenti e le riprese si svolgeranno nei primi mesi del prossimo anno in Gran Bretagna. La notizia è stata annunciata dalla Disney, ponendo fine ad un digiuno di oltre un decennio per gli appassionati del più famoso archeologo del mondo. L’ultimo film, “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, risale infatti al 2008 e, pur non avendo ricevuto lo stesso successo clamoroso dei precedenti capitoli, aveva incassato la cifra di 786 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 185. Dalla Disney si lascia intendere – affermano le testate specializzate nel settore, da Variety a Slash Film – che la saga proseguirà nel futuro, anche se al momento non sono stati rivelati dettagli.