Alessandra Amoroso ha raccontato i suoi momenti difficili: “Non ho mai goduto di quello che ho vissuto”

Alessandra Amoroso è sulla cresta dell’onda da quasi dieci anni e nel salotto di Verissimo annuncia grandi festeggiamenti per questo anniversario. La cantante però ha avuto anche dei periodi difficili: «Io volevo la mia realtà perché pensavo che questa non mi appartenesse. Volevo arrivare nel cuore delle persone cantando, ma ho sognato anche di tornare a fare la commessa».

«All’inizio – continua – era tutto un frullatore e credo di non aver mai goduto pienamente di quello che stavo vivendo. Ammettere questa vita a me stessa è stato molto difficile. In realtà la mia vita è normalissima, passo l’aspirapolvere e vado a fare la spesa come tutti».

Alessandra Amoroso ha avuto un successo incredibile dopo la partecipazione e la vittoria ad Amici di Maria De Filippi. Oggi, dice, è una donna che fa il lavoro che ama.

