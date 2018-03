Ambra Angiolini: “Allegri? Sono innamorata e felice”

Ambra Angiolini, conduttrice insieme a Massimo Gramellini del nuovo programma “Cyrano – L’amore fa miracoli” (andato in onda venerdí sera su Rai 3), ha deciso di sbilanciarsi davanti alle telecamere affermando di essere felicemente innamorata : “Con Allegri sono felice. Un amore che finisce porta anche cose meravigliose. L’amore fa miracoli, anche quando sembra che non li faccia. Li deve fare, un amore che finisce lascia sempre spazio a qualcosa di meraviglioso”. E ancora: “Non è questione di buonismo, l’amore è troppo complesso e importante per avere un’accezione negativa. Ti migliora, se è giusto, altrimenti se ne hai bisogno disperato peggiora. Quando trovi qualcuno di bello, allora è davvero stupendo. Io ho questa ambizione: ora sono innamorata e felice”.

