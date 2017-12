Suggerimento per i più nostalgici: mercoledì c’è, su Canale 5 in prima serata, “Miracolo nella 34esima Strada”

Trama

Perdonateci questo tuffo nella nostalgia, ma il Natale è soprattutto tradizione e tra il Canto di Natale di Dickens e una Poltrona per Due si colloca senza dubbio questa storica pellicola del 1947 che reinventa il mito di Babbo Natale come addetto alle vendite di Macy’s e mette sul piatto interessanti tematiche sulla concorrenza sleale, le false accuse di molestie ai bambini e poi glassa il tutto con una tonnellata di buoni sentimenti e spirito natalizio. Il film adatto per un pomeriggio rassicurante in cui le forze del bene, anche se messe alla prova dagli intrighi dei cattivi, alla fine trionfano, tutti vivono felici e contenti e ognuno ha ciò che si merita. Non fatevi spaventare dal bianco e nero, è ancora un grande classico per tutta la famiglia, se poi proprio non ce la fate c’è anche un remake degli anni ’90.

Wired