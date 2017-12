Altro consiglio per la vigilia di Natale. Su Netflix è disponibile il film “El Camino Christmas”

E ora qualcosa di completamente diverso: una piccola cittadina, il classico poliziotto arcigno e un equivoco sono gli ingredienti di un Natale particolare, fatto di sole, ostaggi e confessioni personali. El Camino Christmas non inventa certo la ruota e offre situazioni che ormai conosciamo molto bene, ma se non altro ha il pregio di uscire dai cliché del classico film festivo pieno di neve, abeti e omoni vestiti di rosso. I suoi novanta minuti fatti di situazioni assurde, ironia e tensioni potrebbero essere ciò che ci vuole per scuotere le vostre menti intorpidite dal limoncello dopo il caffè e le cinquanta portate di vostra nonna. A rendere ancora più interessante la situazione ci si mette un cast ricco almeno quanto un cenone natalizio, in cui Vincent D’Onofrio, Jessica Alba e Tim Allen cercano di rubarsi la scena di continuo. Con qualche soldo in più e una scrittura più raffinata poteva diventare un piccolo classico, ma rimane comunque godibile.

