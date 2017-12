Gli italiani adorano il “Clasico”. Il super match Real Madrid-Barcellona ha fatto degli ascolti record

Ascolti tv Clasico – Cresce sempre più la passione degli italiani per il grande calcio internazionale. La supersfida tra Real Madrid e Barcellona, andata in onda ieri sabato 23 dicembre alle 13.00 è stata la più vista di sempre per ascolto medio e share tv su Fox Sports, in esclusiva sulla piattaforma di Sky.

Con 585 mila spettatori medi e più di 1 milione e 400mila contatti, l’incontro ha registrato una share tv record del 3,6%.

Ottimo risultato anche per lo studio post partita con Alvaro von Richetti, Fabio Capello, Francesco Guidolin e Christian Chivu e i collegamenti dal Santiago Bernabeu con Federico Balzaretti, che ha fatto registrare 100mila spettatori medi.

Il Clasico è diventato dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati del grande calcio internazionale come confermano anche i dati dei social media di Fox Sports. Solo il giorno della partita i contenuti sul Clasico hanno raggiunto oltre 2,5 milioni di utenti Facebook e il sito www.foxsports.it ha registrato il 72% di utenti unici in più rispetto al Clasico del 23 aprile scorso.

Calcioefinanza.it