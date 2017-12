Consiglio per la vigilia di Natale: non perdete il film di Netflix, “A very Murray Christmas”

Bill Murray vuole fare una bella festa natalizia, ma le cose non vanno come previsto. O forse sì? L’unica certezza è che solo Netflix poteva produrre questo show che sembra quasi pensato per far divertire il comico americano che per vivere lo spirito natalizio. Certo, ormai è di qualche anno fa, ma la carica ironica e dissacrante di Murray non ha perso neanche un grammo della sua forza e della sua capacità di imbastire uno spettacolo fatto di canzoni, sketch comici e un sacco di guest star. Da guardare con i vostri amici, sfoggiando i ironici maglioni brutti e sorseggiando ciò che resta dei vini del pranzo, godendovi tutta la metaironia di una gigante della comicità a cui è stata data carta bianca.

Wired