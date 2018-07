Torna “Dimmidite” stasera, alle 23.45 su Rai1, che vede il cantautore Niccolò Agliardi raccoglie ancora in giro per l’Italia storie di persone comuni e le trasforma in canzoni con l’aiuto di alcuni artisti del panorama musicale italiano. L’Aura sarà l’ospite musicale di questa puntata e aiuterà Niccolò e la sua band a dare voce alla storia d’amore di Fabiana e Enrico, che resiste e si rafforza tra le macerie di Amatrice.Fabiana ed Enrico sono di Amatrice, ma fino al 2014 non sapevano niente l’una dell’altro, Fabiana infatti viveva a Civitanova Marche, Enrico a Roma. Entrambi decidono di tornare ad Amatrice, Fabiana per lavorare in una scuola elementare e dare una mano nel bar di famiglia, Enrico per rilevare il forno del padre, scomparso quando era piccolo. Il bar di Fabiana e il forno di Enrico confinano, si vedono e si innamorano subito. L’anno successivo vanno a vivere ad un chilometro da Amatrice e decidono di sposarsi. La tragica sera del 23 agosto, Enrico e Luciana sono a casa, il terremoto scuote le pareti, non si spaventano, ma non hanno idea di quello che sta accadendo a poca distanza dalla loro abitazione. Arrivano le chiamate dei parenti, tutto intorno a loro era distrutto. Fabiana ed Enrico non possono che raggiungerli in macchina e cercare di tirarli fuori dalle macerie. Da quel momento inizia un periodo duro: Enrico deve ricostruire il forno e Fabiana non ha una scuola dove insegnare. Il loro sogno d’amore però resiste: Fabiana rimane incinta e nel maggio 2017 finalmente si sposano. Il loro è stato, dopo il sisma, il primo matrimonio ad Amatrice.“Dimmidite” è un programma prodotto da Gloria Giorgianni, da un’idea di Niccolò Agliardi e Nicola Fuiano, scritto da Achille Corea, Francesca Lancini e Niccolò Agliardi, diretto da Stefano Vicario.