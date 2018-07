Stamattina non avevo idee valide a realizzare un articolo. Ho riempito il block-notes di parole a vuoto, senza uno scopo. Poi. come un colpo di fortuna, mi è venuto incontro un video appena publico su Youtube da Red Ronnie: riguarda una sua intervista a Fabio Rovazzi, dove quest’ultimo si racconta con una spontaneità ed un’intelligenza che raramente viene fuori nelle sue apparizioni pubbliche. Il video realizzato durante un incontro promozionale di Fca, mostra un dialogo intriso di una verità lampante e felicemente stupefacente per la sua limpidezza. Si è trattata di una radiografia emozionale formidabile che nella tv generalista si fatica a ipotizzare. La cosa che colpisce maggiormente dell’incontro è il conversare a lungo di spiritualità e della concezione del tempo. Ancora una volta Red Ronnie ha compiuto il miracolo di far conoscere l’aspetto dell’artista più inedito e introspettivo. Un aspetto che mi piacerebbe vedere in tv, magari in un programma tutto suo. Un programma sulla spiritualità – penso ad una sorta di remake nazionalpopolare della trasmissione di Franco Battiato Bitte, Keine Réclame -, dove Rovazzi può approfondire le sue curiosità e perplessità riguardo le vie tortuose della spiritualità.

