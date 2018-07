Marco Mazzocchi lascia Raisport

Il giornalista di Raisport Marco Mazzocchi ha deciso di abbandonare la sua testata per ripiegare su Rai2. Dopo la nomina del nuovo Cda, in Rai il clima si è già arroventato in vista delle nomine dei nuovi direttori delle testate. A partire proprio da Raisport, dove il direttore Gabriele Romagnoli è in scadenza di mandato.

Le prime indiscrezioni sui piani nella mente dei nuovi vertici di viale Mazzini non hanno entusiasmato il vicedirettore di Raisport Mazzocchi, in rottura con il direttore Romagnoli. Così il giornalista ha preferito il distacco a Rai2, dove andrà a coordinare il nuovo programma del sabato sulla serie B condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi. Per il successore di Romagnoli restano in corsa l’ex direttore del Tg1, Mario Orfeo, e l’ex di Raitre, Andrea Vianello.

Liberoquotidiano.it