Laura Chiatti si sfoga contro Sandro Mayer

Laura Chiatti se la prende pesantemente con Sandro Mayer, il direttore del settimanale di gossip “DiPiù”:se la prende per un servizio dal titolo “Il pancione dell’estate”, dato che lei non è incinta e non ha nemmeno la pancia, visto che è in perfetta linea. “Ma il direttore di DiPiù cos’ha contro di me? Perché montare una foto simile?”, scrive su Instagram. “Ogni volta che pubblica cose su di me sono cattive, e questo sti cazzi, ma addirittura montare una pancia finta simile”.“Stavo girando uno spot”, prosegue la Chiatti, “non credo l’avrei potuto girare con quella pancia, non ho parole…. si dia pace signor pinco pallo e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, ed è abbastanza evidente che io non sia così”. E comunque non ci sarebbe nulla di male ad “essere così”. Un po’ di pancetta non ha mai ucciso nessuno.Subito dopo Laura posta una seconda foto, ritraendosi sdraiata e piattissima e affondando nuovamente su Mayer: “Si dia pace, signore con il parrucchino che adora sme…armi, perché non gli ho mai concesso un’intervista per il suo giornale di m….. io purtroppo per lei … sono così”.

blitzquotidiano.it