Grande Fratello Vip, anticipazioni concorrenti: Francesco Monte, Ronn Moss, Elisabetta Gregoraci e Manuela Arcuri tra i concorrenti? Spuntano i primi nomi.

Non si placano i rumors sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. A settembre, il reality show condotto da Ilary Blasi tornerà in onda e i rumors sui concorrenti sono davvero tanti. Chi varcherà la famosa porta rossa della casa di Cinecittà accettando di vivere sotto i riflettori delle telecamere ventiquattro ore su ventiquattro? A svelare quelli che dovrebbero essere i primi nomi ufficiali è il sito 361magazine.com secondo il quale, gli autori del reality show, avrebbero contatto Francesco Monte ed Elisabetta Gregoraci. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez sarebbe considerato un nome forte per la casa così come quello dell’ex moglie di Flavio Briatore che ha già fatto sapere che la decisione di entrare o meno nella casa del Gf Vip dipenderà esclusivamente da lei. Monte, dopo l’esperienza all’isola dei Famosi che non ha potuto vivere come avrebbe voluto, accetterà di entrare nella casa che ha posto fine alla sua storia d’amore con Cecilia Rodriguez? La Gregoraci, invece, dovrà valutare varie proposte prima di dare la sua risposta definitiva. Chi sembrava ormai certa e. invece, stando alle ultime indiscrezioni, non ci sarà è l’attrice Katherine Kelly Lang, ovvero la celebre Brooke Logan di Beautiful. Nonostante sia considerata in pole per varcare la porta rossa di Cinecittà, stando ad un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, sembra che l’attrice non ci sarà. Al suo posto, però, a rappresentare il magico mondo di Beautiful potrebbe arrivare Ronn Moss ovvero il Ridge Forrester che per anni ha fatto innamorare le donne di tutto il mondo e che in passato ha partecipato a Ballando con le stelle. Non si placano, inoltre, i rumors sulla presenza tra i concorrenti di Manuela Arcuri e del fratello Sergio che dovrebbero partecipare come unico concorrente. I nomi che stanno circolando, dunque, sono davvero tanti. Chi diventerà inquilino della casa più famosa d’Italia?

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net