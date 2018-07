Ultime dal gossip. Al Bano regala delle rose rosse a Romina

Serata romantica a Milano per Romina Power e Al Bano Carrisi. La ex (?) coppia è stata immortalata dai fotografi del settimanale di gossip Chi insieme al termine della festa per i 50 anni di matrimonio dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini dove si sono esibiti.

Dopo la performance Al Bano e Romina sono andati insieme a cena e poi in hotel, lo stesso per entrambi, e il cantante di Cellino San Marco ha regalato alla ex moglie un mazzo di rose rosse.

Un gesto affettuoso che tutti i fan della storica coppia della canzone italiana non esiteranno ad interpretare come una nuova prova di un ritorno di fiamma tra i due, a dispetto di Loredana Lecciso.

Blitzquotidiano.it