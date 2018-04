Prossimamente tornerà X Factor: a Roma si stanno preparando i casting per i nuovi talenti

Riparte la ricerca per la prossima stella del firmamento canoro italiano. Le selezioni per la dodicesima stagione di X Factor fanno tappa a Roma, dal 28 al 30 di aprile, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, luogo quanto mai deputato alla scoperta di nuovi talenti musicali.

La tappa romana, organizzata con il supporto di Roma Capitale in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, vedrà i cancelli dell’Auditorium aperti dalle 8 del prossimo lunedì 28, in viale De Coubertin 30, dove i concorrenti potranno sfidarsi a colpi di note per mostrare ai selezionatori le proprie doti vocali, per poi sperare in quel palco, agognato da molti, e di affrontare la giuria, con i confermati Fedez e Mara Maionchi e due sorprese ancora top secret, con i rumor che fanno i nomi di Emma Marrone, Sfera Ebbasta o la regina dei talent Maria De Filippi.

Chi sarà il successore dell’ultimo vincitore Lorenzo Licitra? A deciderlo, come sempre, sarà il pubblico. Le iscrizioni sono ancora aperte: basta aver compiuto 16 anni e compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamando il numero 0423 402300. Le categorie sono sempre Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi. Questi ultimi possono iscriversi soltanto attraverso il form online e dopo aver caricato una performance video. Lo show, prodotto da FremantleMedia sarà in Onda su Sky Uno HD da settembre 2018.

Alessandro Di Liegro, Ilmessaggero.it