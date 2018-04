Grande Fratello, arriva l’uragano Aida

Nel frattempo giungono anche i primi verdetti e Valerio deve abbandonare la casa

Se la settimana scorsa non era riuscita a entrare, stavolta non ce n’è per nessuno. L’uragano Aida Nizar si abbatte sulla casa del Grande Fratello e – ne siamo certi – niente sarà più come prima. D’altronde, da una che ha ribattezzato Cristiano Malgioglio Dudu, come il cane di Silvio Berlusconi senza accento, non possiamo aspettarci che il meglio. O il peggio, a seconda dei punti di vista.

IL RACCONTO DELLA PUNTATA

Il confronto tra ex

Dopo l’ingresso in studio di Barbara D’Urso, la puntata comincia con il riepilogo di quanto accaduto durante la settimana. In particolare, da quanto vissuto da Matteo Gentili, che poco dopo ha la possibilità di parlare con l’ex fidanzata, l’isolana Paola Di Benedetto. Un confronto in cui ognuno resta ancorato alle proprie posizioni, con lei che sottolinea che non c’è stato alcun tradimento – «non lo accetto, all’Isola ero una persona libera » – e lui che invece evidenza la sua «mancanza di rispetto per un uomo che ti amava».

Le accuse contro Danilo

Seguono i toccanti aneddoti di Angelo, il Ken umano, in passato vittima di bullismo. Quindi, le accuse di razzismo e omofobia, che si sono sollevate nel corso della settimana nei confronti di Danilo a causa di alcuni suoi vecchi post. Davanti all’evidenza, il ragazzo – a differenza di quanto avrebbero fatto in molti – non nega, ma ridimensiona: «Non sono omofobo, sono semplicemente contro le persone che eccedono, etero o omosessuale che siano». In ogni caso, su invito esplicito della conduttrice, il ragazzo chiede scusa a chi si è sentito offeso.

L’eliminazione di Valerio

Si passa poi ai due nominati: Filippo, che si è già mezzo fidanzato con Lucia (anche se nessuno crede alla buonafede dei suoi sentimenti), e Valerio, che ha legato in maniera particolare con Veronica, la figlia ripudiata di Bobby Solo. Dopo una suspance che dura più di un momento, arriva l’annuncio: è il secondo a dover abbandonare la casa del Grande Fratello, tra le lacrime di Veronica, che sta per vivere un altro momento non facile. La ragazza viene, infatti, messa davanti alle nuove dichiarazioni del padre, che – invece di tenderle la mano, come lei vorrebbe – una volta di più sceglie di prenderne le distanze.

Le nomination

Sul finale di puntata, come di consueto, arriva il momento delle nomination: palesi per gli uomini e private per le donne. Alla fine a rischio eliminazione finiscono Filippo e Alberto (nominati dagli uomini), a cui si aggiungono i nomi di Lucia e Patrizia (nominate dalle donne).

Andrea Cominetti, La Stampa.it