Al “Grande Fratello”, un concorrente si è puntato una pistola alla tempia. Mamme, ma a voi sta bene?

(Tiziano Rapanà) E come volevasi dimostrare, non è successo niente. Il tremendo gesto del concorrente Baye Dame è finito con un nulla di fatto. Questo signore si è puntato una pistola alla tempia. Pistola finta, per carità, ma il gesto è terrificante. Il concorrente resta dov’è: non è stato espulso e compete con gli altri come se nulla fosse successo. Giunto a questo punto, chiedo questo. E mi rivolgo alle mamme: signore, voi che siete il punto saldo della famiglia e che siete il faro esistenziale dei vostri pargoli, vi sta bene questo momento tv? A me, no: è una una sozzura terrificante. Ma, per la miseria, possibile che Mediaset non prenda i provvedimenti dovuti al caso? Mamme, voi che siete il pubblico prediletto di Barbara D’Urso, fate qualcosa. Pensateci almeno voi. Mi affido alla vostra saggezza e al buon senso femminile. Questa sozzura non può godere del privilegio dell’impunità.

