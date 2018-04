Stasera torna il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni. Con lui, ci sarà Matteo Molinari

Stasera alle 21, andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Twitter, Facebook e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni.

Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. La puntata odierna, oltre all’abituale proposta di esibizione dell’istintività intellettuale dell’artista, vi darà l’opportunità di vedere un duetto tra Fantoni e Matteo Molinari. Chi è Molinari? Egli è l’anima della raccolta mitologica Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano, ha lavorato con Ezio Greggio nel Silenzio dei prosciutti ed ha preso parte allo storico Drive In.