Milly Carlucci vorrebbe la (ex?) coppia D’Alessio-Tatangelo a “Ballando”, ma loro rifiutano

La presenza di Al Bano e Romina a “Ballando con le stelle” ha sicuramente aiutato gli ascolti della trasmissione, oltre ai numerosi echi sugli altri media, prima su tutti il web. Tanto successo è piaciuto a Milly Carlucci, conduttrice della trasmissione, che avrebbe pensato a un’altra coppia di separati illustri, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. L’idea però sarebbe naufragata sul nascere per volere della cantante: «A Viale Mazzini – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” – gira voce che, dopo il grande successo di ascolti di Al Bano e Romina, la battagliera Milly Carlucci avrebbe desiderato avere Anna Tatangelo e l’ex compagno Gigi D’Alessio a Ballando con le stelle come “ballerini per una notte”. La cantante di Sora però avrebbe risposto con un “no” gentile e categorico».

