Bianca Atzei è stata ricoverata tra sabato e domenica in ospedale, per poi essere dimessa. La notizia ha fatto il giro del web e la cantante ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto tranquillizzare i suoi fan.

Dal suo account Instagram infatti Bianca ha postato una sua foto: “Ciao!! Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio… – ha scritto nella didascalia – Vi ringrazio per esservi preoccupati per me…leggo tutti i vostri pensieri e siete sempre splendidi!! Vi voglio bene”.

