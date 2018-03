Spunta il diario “segreto” di Megan Markle: gioie e dolori di quando era un’aspirante attrice

La scoperta è del giornalista David Jones, che pubblica oggi un lungo articolo sul Mail online dedicato appunto all’ex blog della futura sposa del principe Harry

Un diario online in cui Meghan Markle riportava gioie e dolori del suo passato da aspirante attrice di Hollywood. A scoprirlo, nonostante fosse rigorosamente anonimo, è stato il giornalista David Jones, che oggi pubblica un lungo articolo sul Mail online dedicato appunto all’ex blog di Markle, intitolato semplicemente The Working Actress. Jones definisce il blog, di cui è stata cancellata ogni traccia da tempo, «coraggiosamente candido»: aveva uno stile confessionale, scrive il giornalista, in cui l’autrice riportava i suoi «successi», ma anche le sue «difficoltà» nel cammino verso la fama. Alcuni post mettevano a nudo il lato più oscuro di Hollywood, con i suoi tirannici direttori del casting, produttori assillanti e le sue “maligne” rivali con le quali era costretta a competere per i ruoli. Altri descrivevano i suoi alti e bassi, a seconda dei successi o dei fallimenti: quando superava un provino stappava lo champagne, quando veniva respinta passava la «giornata a piangere a letto con una bottiglia di vino e una scatola di biscotti». Il blog debuttò nel 2010 e ben presto divenne una lettura obbligatoria per tutti gli attori in erba: Markle è rimasta in incognito fino all’estate del 2012, quando è scomparsa improvvisamente dal cyberspazio senza una spiegazione né un addio.

Meghan è sempre stata molto presente sui social network. In passato aveva lanciato anche un sito web personale, The tig, in cui trattava i temi più diversi: dalla cucina alla moda, dai consigli di bellezza ai viaggi, dall’impegno umanitario a quello per l’emancipazione femminile. Anche questo venne però chiuso quando i tabloid cominciarono ad accostarla con sempre maggior frequenza al secondogenito del principe del Galles.

