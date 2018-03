Domani, Sportitalia dedicherà il suo pomeriggio tv al basket

Domani non perdete il pomeriggio a tutto basket di Sportitalia, che trovate al canale 60 del digitale terrestre.

Si comincia alle 14 con la trasmissione, in diretta, della partita Bondi Basket Kleb Ferrara-Tezenis Scaligera Verona valida per la 26° giornata del campionato maschile di basket Serie A2 Est Old Wild West. La telecronaca vivrà del discorso a due voci di Matteo Gandini e Carlo Ferrario.

Lo spazio dedicato al basket si concluderà alle 18 con la messa in onda, sempre in diretta, Saces Mapei Givova Dike Napoli-Gesam Gas&Luce Lucca valida per il 4° turno del Round of Challenge del campionato femminile di basket Serie A1.