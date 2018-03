Nel pomeriggio ritornerà, su Rai1, “Il sabato italiano” di Eleonora Daniele

Ritorna l’atteso appuntamento, alle 16.45 su Rai1, con Eleonora Daniele per una nuova puntata de Il sabato italiano. Ospite l’attore Massimiliano Morra, che si racconterà alla conduttrice dopo il grave incidente stradale che l’ha visto coinvolto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo. Spazio alla danza con Gessica Notaro, direttamente da Ballando con le Stelle, per parlare della sua esperienza nel fortunato programma del sabato sera di Rai1. In collegamento Milly Carlucci commenterà i momenti salienti e che hanno fatto più discutere di questa nuova edizione. Non mancheranno due ampie pagine di attualità con i fatti più caldi della settimana, commentati da tanti ospiti e giornalisti.