Le Iene, scherzo a Asia Valente: è l’unica vera circondata da sosia, ma nessuno le crede

Uno scherzo ispirato alla serie tv Black Mirror, quello ideato da Le Iene e che ha avuto come vittima la giovane Asia Valente. La ragazza, 21 anni, è una influencer molto nota su Instagram che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo e proprio su questo hanno fatto leva gli autori della trasmissione. Facendole credere di partecipare ad una selezione per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, Asia viene convocata insieme ai sosia di diversi personaggi dello spettacolo molto noti (Giovanni Ciacci, Orietta Berti, Costantino Vitagliano, Rowan Atkinson, l’attore di Mr. Bean, e Gianluca Vacchi). I cinque sosia, che fanno finta di partecipare alla preselezione insieme ad Asia, sostengono di essere realmente quei personaggi famosi, ma la produzione fa sapere che tra di loro c’è un impostore che va squalificato. Per questo viene indetta una votazione e i cinque complici dello scherzo annotano tutti lo stesso nome: a loro giudizio, è Asia la sosia. La reazione della ragazza, dopo un’iniziale confusione, si tramuta in una vera e propria crisi, finché non le viene rivelato lo scherzo.

