Claudia Gerini spiega la fine con Andrea Preti

Avete letto anche su questo sito, dello sfogo di Andrea Preti, mollato – a suo dire – bruscamente da Claudia Gerini. Vi riportiamo adesso le considerazioni della signora Gerini, che racconta la cosa in maniera serena. Ma cosa ha detto di preciso? Ha riferito questo, durante l’intervista in un programma radiofonico: “Ci si frequenta e si soffre nella vita, succede. Ci si conosce, ci si frequenta, tutti gli incontri sono importanti e poi a un certo punto si decide se andare avanti o no”. Non ci è dispiaciuta questa riflessione della Gerini, perché non minimizza l’accaduto, ma dà alla fine dell’amore il giusto risalto: ossia è una circostanza che fa parte delle cose della vita.