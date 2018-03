Anna Tatangelo in lacrime a Masterchef per le parole di Joe Bastianich

Le parole di Bastianich commuovono la Tatangelo che a fine gara ringrazie tutti con un post su Instagram

Protagonisti Anna Tatangelo e Joe Bastianich.

La commozione. La Tatangelo ha presentato un piatto complesso a base di capesante. A giudicarlo Joe Bastianich, di certo non un giudice dolce. L’imprenditore assaggia e commenta positivamente. E aggiunge: “Questo piatto è come te. Ti somiglia te. L’apparenza è ovvia ma al di sotto c’è capacità e un grande cuore”.La cantante non trattiene l’emozione e gli occhi si riempiono di lacrime. Alla fine della puntata la Tatangelo ha postato il video ringraziando tutti.

Rachele Nenzi, il Giornale