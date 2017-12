Un Natale al Sud stasera su Skycinema alle 21:15

Peppino e Ambrogio non potrebbero essere più diversi: il primo è un carabiniere milanese, sposato con Bianca, lombarda anche lei; il secondo è un fioraio napoletano con la passione per il canto neomelodico, sposato con Celeste. I due, però, hanno una cosa in comune, anzi due: entrambi i loro figli, Riccardo e Simone, sono fidanzati con due bellissime ragazze, Giulia e Ludovica, ma la loro è una relazione solo virtuale, iniziata e consumata sull’app Cupido 2.0. Quando Peppino e Ambrogio si ritrovano per le vacanze di Natale nella stessa località, decidono di fare il possibile per risolvere la situazione, facendo partecipare i ragazzi all’annuale raduno di coppie organizzato dall’app in un lussuoso resort.

Genere: Commedia

Uscita: 2016

Nazionalità: Italia

Regista: Federico Marsicano

Cast: Massimo Boldi, Biagio Izzo, Anna Tatangelo