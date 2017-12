Italia 1 E.T. l’extra terrestre alle ore 21:35

La storia del tenero extraterrestre che ha commosso generazioni di grandi e bambini di tutto il mondo: un aliene viene abbandonato dai suoi compagni di viaggio in una foresta della California, dopo che la loro navicella è stata avvistata dagli umani costringendoli a ripartire. Ad accoglierlo ci sarà il piccolo Elliott che, con la complicità del fratello maggiore Michael e dalla sorellina Gertie, stabilirà con lui un rapporto molto speciale e lo aiuterà a tornare a casa. 4 premi Oscar nel 1983.

Genere: Fantasy

Titolo originale: E.T. The Extra-Terrestrial

Uscita: 1982

Nazionalità: USA

Durata: 110′

Regista: Steven Spielberg

Cast: Dee Wallace, Robert MacNaughton, K.C. Martel, Sean Frye, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote

