Che cosa guardare su Netflix il giorno di Natale

Un-principe-per-Natale

C’è una terra di nessuno che si trova tra il pranzo di Natale e la cena, un non-luogo in cui i bambini si godono i regali, i nonni russano sul divano, gli adolescenti possono finalmente tornare ai loro smartphone e voi potete smettere di rispondere per un attimo alle domande di tutti per guardarvi qualcosa in televisione, cercando di digerire. E se una Poltrona per Due ormai l’avete visto, Die Hard è programmato per il dopocena e vi hanno appena regalato un buono per Netflix abbiamo qualche suggerimento per tenervi svegli ed evitare l’abbiocco postprandiale. Buon Natale! Avete presente quei film ricchi di buoni sentimenti, coppie che si odiano e poi si amano, principi e donne comuni, anticonformiste e determinate? Prodotti spesso girati al risparmio in cui l’importante non è la visione artistica, ma darvi qualcosa di rassicurante e piacevole da guardare? Ecco, Un principe per Natale e una sorta di riassunto generale di tutti questi film, un piccolo capolavoro camp che sembra fatto per essere parodia del genere a cui appartiene. Una ragazza intraprendente con velleità da giornalista, un principe riservato, un amore in attesa di sbocciare e decollare sulle rapide ali del gossip. Da guardare con un velo di consapevolezza e ironia.

Wired.it