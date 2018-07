Techetechetè. Anticipazioni 23 luglio 2018: la passione latina degli italiani

Techetechetè continua a fare compagnia al pubblico di Raiuno in questa calda estate dedicando ogni appuntamento ad un argomento diverso. La puntata di oggi, lunedì 23 luglio, in onda subito dopo il Tg1 e prima dei programmi di prima serata, sarà tutta da ballare. La passione degli italiani per il ballo è nota a tutti. Testimone è il successo che raccoglie Milly Carlucci con ogni edizione di Ballando con le stelle portando su Raiuno i balli latini, ma anche quelli più classici. La puntata odierna di Techetechetè sarà così dedicata a chi ama ballare, soprattutto i ritmi latini. I ritmi esotici provenienti dai paesi del Sudamerica animeranno la puntata permettendo ai telespettatori di Raiuno di riascoltare i grandi successi del passato, ma anche di rispolverare alcuni passi con cui scatenarsi in pista. Sarà anche l’occasione per riascoltare le hit internazionali che, a distanza di anni, sono ancora molto amate e riescono a tirare fuori il talento ballerino anche da chi pensa di non saper ballare. Sono tante le canzoni dal ritmo latino che sono riuscite a scalare le classifiche di tutto il mondo La puntata odierna di Techetechetè trasmetterà i successi internazionali che hanno dato il via alla mania dei balli latini, come la Lambada dei Kaoma e la Macarena dei Los del Rio. La Lambada fu pubblicata nell’estate del 1989 e fu un successo mondiale, raggiungendo la prima posizione delle classifiche di undici paesi e raggiungendo la top 10 in moltissimi altri diventando un vero tormentone al punto da essere tradotta dagli stessi Kaoma in inglese e spagnolo. La Macarena dei Los del rio fu incisa nel 1993 diventando un successo planetario. In Italia è stata riproposta dal duo italiano Los Locos. Nella puntata odierna di Techetechetè, inoltre, saranno ricordate tutte le mode che si sono susseguite sulle piste da ballo nel corso degli anni imparando la samba insieme a Raffaella Carrà, il mambo con Loredana Bertè e il tango con Adriano Celentano. Sarà, dunque, una puntata tutta da ballare quella che aprirà la nuova settimana di Techetechetè.

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net