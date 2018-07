Shonda Rhimes: 8 progetti in cantiere per il kolosso di Netflix

Sono ben 8 le serie tv che Shonda Rhimes ha proposto a Netflix, ecco cosa ha in serbo la creatrice di Grey’s Anatomy

Shonda Rhimes è la regina dell’intrattenimento. In America è un punto di riferimento, è una tra le sceneggiatrici più richieste dai network, tanto è vero che recentemente ha siglato un accorto con Netflix per la creazione di nuovi ed interessanti progetti televisivi. Ovviamente resta alla produzione di Grey’s Anatomy e di How To get Away with murder, ma grazie all’influenza del kolosso dello streaming, può esplorare nuovi orizzonti. 8 sono i progetti che Shonda Rhimes ha proposto al network, e si spazia fra il drama al femminile, il racconto di formazione e il drama storico, spunta anche un documentario. Nessuno di questi, per ora, ha avuto un ordine ufficiale quindi non è dato sapere se gli 8 progetti che ha proposto Shonda Rhimes diventeranno serie tv effettive, ma a primo impatto, ognuno di questi, hanno qualità da vendere. Qualche settimana fa è stata già annunciata la prima serie tv in fase di sviluppo, ispirata ad un articolo del New York Times, che racconta la storia di una donna (attualmente in prigione) e come ingannato l’elite di Manhattan vivendo una vita alle spalle della gente che conta. A questo si uniscono altri accattivanti progetti.Con l’ausilio del produttore di Scandal, Shonda Rhimes si occuperà della saga dei Bridgeton, ispirata ai romanzi di Julia Quinn. Ambientato nella Londra di inizio ‘800, la serie racconterà gli amori e le passioni dell’aristocrazia inglese all’ombra della rivoluzione industriale.Un altro romanzo, questa volta scritto da Isabel Wilkerson, è stato opzionato da Netflix. La vicenda si focalizzerà su una famiglia di afro-americani che si trasferiranno nel nord degli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore. La serie coprirà un arco narrativo molto lungo: dal 1917 al 1970.In fase di sviluppo anche una storia di molestie sessuali sul mondo del lavoro, incentrata sulla vita di Pao, attivista che ha scosso la Silicon Valley. E poi c’è un ritorno alla politica dopo la fine di Scandal. Ispirata al libro The Residence, Shonda torna a raccontare la vita all’interno della Casa Bianca fra passioni e feroci battaglie politiche. In progetto anche una commedia nera ambientata in un futuro post apocalittico in un cui, un gruppo di ragazze scout, cercano di sopravvivere ad una catastrofe che ha distrutto il mondo fino ad ora conosciuto. Infine spazio anche ad un documentario, cari a Netflix, che racconterà il dietro le quindi de Lo Schiaccianoci da parte dell’accademia di Debbie Allen. Non resta che attendere ulteriori risvolti e capire quali, fra queste 8 progetti, Netflix deciderà di realizzare una serie tv.

Carlo Lanna, ilgiornale.it