Roma Summer Fest, il 26 Buniatishvili

Debutta con Santa Cecilia nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica la pianista Khatia Buniatishvili che ha scelto Ciaikovsky per la serata di giovedi 26 luglio. Lo spettacolo, l’ultimo dei concerti estivi dell’Accademia Nazionale in cartellone del Roma Summer Fest, rende omaggio a uno dei compositori russi più amati dell’Ottocento. L’Orchestra ceciliana dell’Accademia diretta da Yu Long eseguirà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1. Khatia Buniatishvili il 14 luglio scorso si è esibita in un trionfante concerto sotto la Torre Eiffel di fronte a 150.000 spettatori.Nata in Georgia 31 anni fa, Khatia Buniatishvili ha debuttato giovanissima, conquistando una platea internazionale grazie a un mix di talento e avvenenza che la rendono tra le interpreti più seducenti della sua generazione. Oltre che per aver collaborato all’album dei Coldplay A Head Full Of Dreams, Buniatishvili è conosciuta anche come star del web, dove i suoi video contano milioni di visualizzazioni.

