Massimo Giletti svela il retroscena doloroso su Frizzi e la Rai

Massimo Giletti ha rilasciato un’intervista al settimanale “In famiglia” in cui si dice soddisfatto della prima stagione di “Non è l’Arena” su La7 e parla anche dell’intervista tanto discussa a Fabrizio Corona, ma lancia una frecciatina alla Rai e svela un retroscena su Fabrizio Frizzi: “Non lo volevano più”. Giletti, 52 anni, racconta alla rivista: “Ho messo da parte la sofferenza per essere stato costretto a scegliere un’altra strada che mi consentisse di continuare a fare il mio lavoro. Amo la Rai e l’amerò sempre. Su La7 sono libero. Cairo è un editore che non ti chiede nulla se non di fare ascolti. E’ importante per chi fa inchieste, come nel mio caso, sapere che deve solo fare il suo lavoro e bene. E’ una garanzia che non tutti possono darti”. Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi: “Siamo cresciuti insieme e per me è stato molto complesso superare quanto accaduto. Era una persona perbene in un mondo dove essere perbene è sempre più difficile. Il nostro rapporto si basava sull’onestà e serietà. Ci siamo confidati nei momenti difficili che anche lui ha vissuto quando la Rai non lo voleva più. Ci sono situazioni che la gente dimentica, ma io no”.

iltempo.it