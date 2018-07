Del Bufalo e Chillemi, dalle fiction alla webserie

A Giffoni lanciano ‘Diana & Francesca’, ‘parliamo di amicizia’

Un’alchimia immediata, quella tra Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi, girando la serie Che Dio Ci aiuti, diventata una grande e profonda amicizia nella vita, ora sbarca anche su Instagram con una webseries, Diana & Francesca, nata da una loro idea (insieme a Gianluca Tucciarone).Le due attrici, che della serie sono anche coproduttrici (la regia è di Chiara Milani) al Giffoni Film festival, parlano con entusiasmo del progetto, scherzando continuamente, tra autoironia e battute, interrompendosi e completandosi le frasi a vicenda. “L’idea della webseries è nata proprio sul set di Che Dio ci aiuti, in una della pausa di lavorazione. Abbiamo girato i primi video che hanno riscosso subito un grande interesse – spiega Francesca Chillemi, che sta girando la quinta serie di Che Dio ci aiuti, nella quale invece non comparirà l’amica -. Nei personaggi c’è molto di noi e del nostro legame”.Diana Del Bufalo, racconta di provare “un amore-odio per internet. Dopo l’invenzione della ruota per me come importanza c’è il web.- dice- Lì tutto si amplifica, anche in negativo, basti pensare al cyberbullismo, che provoca cose spaventose”. L’attrice, lanciata da Amici, sarà nella prossima stagione anche in tre film: le commedie di Luca Miniero, Aspettando il gorilla (il titolo è provvisorio), con Cristiana Capotondi e Francesco Scianna, quella di Volfango de Biasi, Bugiardi, con Giampaolo Morelli, remake del campione d’incassi francese Alibi, e La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi (che potrebbe debuttare alla Mostra del cinema di Venezia) sulla vera storia del fumettista Zerocalcare.

Ansa