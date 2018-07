Stasera non perdete i nuovi episodi di “Cobra 11”, in onda su Rai2

Due episodi di “Squadra Speciale Cobra 11” andranno in onda stasera alle 21.25, su Rai2. Nel primo “Operazione Eden”, Semir e Andrea sono pronti a sposarsi, ma durante la festa del giorno prima, Hubert, padre di Andrea ed ex diplomatico della DDR, viene rapito. Gli ispettori lo liberano e si trovano coinvolti in un tentativo di golpe socialista organizzato da un ex colonnello della DDR. Toccherà a Semir e Paul sventare il piano e tornare in tempo da Andrea per il matrimonio.

Nel secondo episodio, “Il prezzo dell’amicizia”, Louis, un amico di vecchia data di Paul, soffre di insufficienza cardiaca e i farmaci ormai non fanno più effetto. Mentre è in ospedale, in attesa di essere sottoposto a un trapianto, il cuore a lui destinato viene rubato durante il trasporto in ambulanza. Il mandante è Berndorf, capo di un’associazione dedita al traffico d’organi. Louis, disperato, si arrampica sul tetto dell’ospedale e minaccia di suicidarsi. Paul accorre in suo aiuto e gli promette di recuperare il cuore.