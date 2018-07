Anna Falchi: dopo il cooking-show: “Mi piacerebbe condurre un programma sportivo tutto mio”

È un’artista a tutto tondo Anna Falchi. Ha spaziato tra televisione, cinema e teatro, radio e, addirittura, è diventata produttrice cinematografica. Dopo il successo del cooking show Anna e i suoi fornelli, in onda su Telenorba, il suo prossimo sogno sarebbe quello di condurre un programma sportivo tutto suo e diventare giornalista sportiva. È questo che rivela al quotidiano Il Tempo ma non solo. Nell’intervista, inoltre, dà un proprio punto di vista all’attuale mondo dello spettacolo facendo un paragone con quello degli anni ’90. Infatti, secondo la Falchi “in passato c’erano più occasioni e più meritocrazia. Oggi lavorano sempre le stesse persone e bisognerebbe far muovere un po’ di più il mercato. E tutto questo vale anche per il cinema – aggiungendo su quest’ultimo – oggi ci sono talmente tante distrazioni che la gente al cinema non ci va più. A fine mese il pubblico si fa due conti e invece di andare in sala si va a mangiare una pizza. I pochi che ancora ci vanno preferiscono l’ evasione e non i nostri film d’ autore”. A proposito di cinema, alla show-girl viene chiesto un parere sugli ultimi scandali riguardanti le molestie sessuali del produttore Harvey Weinstein dato che anche lei ha avuto modo di lavorare con il regista americano: “Si è sempre comportato benissimo. È sempre stata una persona molto professionale. Secondo me tutte queste denunce sono arrivate un po’ troppo tardi – continuando -, succede in tutti gli ambienti ed è capitato anche a me ma sono sempre riuscita a difendermi da sola anche se nessuno mi ha mai aggredita”.

liberoquotidiano.it