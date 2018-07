Alt! Al Bano e Romina si sarebbero baciati (e c’è pure il video, che mostra qualcosa)

Gli appassionati delle loro splendide voci ancora ci sperano, sognano insomma che la coppia più famosa della musica italiana possa finalmente tornare insieme.

In questa estate di gossip i nomi di Al Bano e Romina hanno più volte riempito i ritocalchi rosa. E ce n’era motivo. Dopo l’addio di Carrisi a Loredana Lecciso, le voci di un riavvicinamento alla ex moglie, i messaggi nelle interviste e le smentite pubbliche. Qualcuno era addirittura arrivato a parlare di nuove nozze. Al Bano continua a negare ufficialmente, ma nei giorni scorsi la coppia è apparsa molto legata durante il concerto che hanno tenuto per celebrare i 70 anni di Costa Crociere a Genova.

Il pubblico, dopo la conclusione di una canzone, ha chiesto ai due un “bacio” a gran voce. Al Bano e Romina erano mano nella mano, dopo un breve balletto a fine canzone. I due si sono avvicinati l’uno all’altra, facendo scattare l’applauso del pubblico. Poi Romina si è girata verso il pubblico, chiedendo “cosa avete detto?”. Ci sarà stato il “bacio” chiesto dal pubblico e ipotizzato da molti siti di gossip? Giudicate voi.

Rachele Nenzi, Ilgiornale.it