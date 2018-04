Quei magnifici spot / Tegolino con Giacomo Furia e Cristiana Capotondi

(Tiziano Rapanà) Ve la ricordate la rubrica di riflessione sugli spot pubblicitari, che curavo per questo sito? Si chiamava A memoria imperitura e mi divertiva da morire costruire, volta per volta, una cronaca del mondo dello spot odierno (naturalmente, dell’allora odierno). Non dico che provo nostalgia per quel progetto, ma questa piacevole rubrica mi spinge a ritornare a riscrivere di pubblicità. Pertanto aspettatevi altre mie incursioni. La scorsa volta vi ho proposto la televendita di Grand’è, oggi vi suggerisco di guardare uno spot storico – fa parte della dei meravigliosi nineties – legato alla storia promozionale di Mulino Bianco. Lo spot riguarda la promozione del dolcetto Tegolino e fa parte della serie di pubblicità riguardanti una famiglia che ha scelto di abbandonare la vita frenetica cittadina e di abbracciare la realtà agreste, rappresentata da un vero mulino bianco. Il nonno di questa famigliola è il mitico Giacomo Furia, che è stato un caratterista di primo livello del cinema italiano (nonché pregiata spalla di Totò). Lo spot è anche noto per un altro felice motivo: segna il debutto allo spettacolo di Cristiana Capotondi.

