Domani, Rai Storia racconterà i Beatles prima del successo

Ancora giovanissimi, i futuri Beatles iniziano a muovere i primi passi nella band di Lennon, The Quarrymen. Un periodo ricostruito in “The Beatles – A Long and Winding Road”, in onda domani alle 24.15 su Rai5. Il sodalizio artistico e personale tra John e Paul – è chiaro sin dagli albori – sarà il motore creativo della band. Tra numerosi cambiamenti nella line-up dei Quarrymen, il comun denominatore sono sempre loro, a scapito dell’ancor minorenne George. E il primo batterista, Pete Best, sta per perdere l’occasione di una vita.