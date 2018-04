Stash smentisce categoricamente il pettegolezzo, che lo vedrebbe flirtare con Anna Tatangelo: “Non stiamo insieme”

Ha fatto il giro dei media il nuovo gossip su Anna Tatangelo, la cantante che per anni è stata la compagna di Gigi D’Alessio. È stato il sito Dagospia, a lanciare l’indiscrezione di un presunto incontro la Tatangelo e Stash, il cantante dei The Kolors.

I due, che hanno tre anni di differenza, sarebbero stati visti insieme in un locale milanese, il Major. Anna, infatti, ha 31 anni, Stash 28.

Appena si è diffusa la voce lanciata da Dago, il cantante non ha perso tempo e su Instagram ha fatto chiarezza smentendo tutto: “Si è alzato un polverone, ma io e Anna non stiamo insieme e ieri non siamo usciti insieme. Considero Anna come una sorella e le mando un grosso bacio”.

Poche settimane fa era toccato a D’Alessio finire su Dagospia per una sempre presunta simpatia con una fan in particolare. Fan famosa e affettuosissima che altri non sarebbe che Loredana Lecciso. Voce mai confermata, in ogni caso.

