Shalpy, botta e risposta con Fazio: “Perché mi inviti adesso?”

Botta e risposta durissimo tra Shalpy e Fabio Fazio. Il cantante è stato invitato a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo album. Immediata la reazione di Shalpy che ha affermato: “Quando avevo cose importanti da dire sui diritti civili un programma che poteva ospitarmi in prima serata non lo ha fatto. Ora sono in promozione con un successo ‘sofferto’, mi vuole attorno ad un tavolo con altri ospiti a parlare di cose che magari neppure mi interessano”.

Pronta la risposta del conduttore su Twitter che di fatto ha replicato per le rime al cantante con un cinguettio che ha fatto discutere: “Caro Scialpi…peccato! Sarebbe stato bello ritrovarti, ripercorre la tua storia e ascoltare insieme ad altri amici e colleghi le tue canzoni del passato e parlare del tuo nuovo progetto. Sarà per un’altra volta allora per Che tempo che fa. In bocca al lupo”. Lo scontro sembra esaurito qui e invece è lo stesso Shalpy che lo riapre con un nuovo tweet che accende ancora di più la polemica con il conduttore di Rai Uno: “Hai ragione caro Fazio – riprende Shalpy -, riascoltare nostalgicamente i vecchi pezzi, emozionarci sui ricordi, peccato tu non mi abbia spiegato con questo tweet perché io non possa cantare una canzone di oggi che è un successo conclamato. Forse perché esistono figli e figliocci”. Fazio non ha risposto. Trai due è calato il gelo e di certo il loro botta e risposta farà discutere a lungo…

