Stasera non perdete Report, su Rai3. Ci sarà un’inchiesta sulla flat tax

Anche stasera Report proporrà inchieste di scottante attualità. L’insigne appuntamento del lunedì sera di Rai3 ha sempre proposto momenti di giornalismo televisivo di grande impatto. Pensiamo che la cosa possa avvenire stasera con l’inchiesta dedicata alla proposta della flat tax. L’inchiesta si intitola La flat tax dei miracoli, l’ha realizzata Paolo Mondani con la collaborazione di Cataldo Ciccolella e Norma Ferrara. L’investigazione pone il suo incipit nella seguente domanda: ossia, chi ci guadagna e chi ci perde dalla flat tax? Quanto costano le tre proposte in campo? Quanto pesa il tema di una riforma fiscale “piatta” nella formazione del futuro governo? Report analizzerà le proposte della Lega, di Forza Italia e dell’Istituto Bruno Leoni. Chiede ai lavoratori e agli imprenditori del Veneto cosa accadrebbe con l’applicazione di un’aliquota unica. E racconta cosa comporta la flat tax in tre stati americani: Illinois, Indiana e Michigan. Dove incontriamo esperti, amministratori pubblici, il mondo dell’impresa in particolare nei settori dell’acciaio e dell’alluminio, proprio laddove Donald Trump sta imponendo dazi alle importazioni cinesi. Infine, negli States descriviamo cosa cambia con la nuova riforma fiscale federale approvata dai repubblicani lo scorso dicembre. Report affronterà poi il caso Embraco, l’azienda americana che ha deciso di trasferire il suo stabilimento torinese in Slovacchia, utilizzando i fondi strutturali europei consentiti dal governo di Bratislava e la tassazione di favore, flat tax inclusa. Quali sono le classi sociali che pagherebbero di più in seguito alla approvazione della flat tax? Quanto costerebbe in termini di minor gettito? Come intendono garantire la copertura finanziaria Lega, Forza Italia e Istituto Bruno Leoni? Quali servizi sociali, quali deduzioni e detrazioni verrebbero abolite?