Stasera torna, in seconda serata su Rai2, il “Night Tabloid” di Annalisa Bruchi

Staserà ci sarà un nuovo appuntamento con Night Tabloid, alle 23.30 su Rai2, il programma di informazione ed approfondimento condotto da Annalisa Bruchi. Tra gli ospiti in studio, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, Tommaso Cerno del Partito democratico, Guido Crosetto (coordinatore Fratelli d’Italia) ed Antonio Di Pietro, per un commento del voto in Molise.

Al centro della pagina economica il collegamento con Carlo Cottarelli, economista e Direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’intervento in studio di Alfonso Celotto, docente di Diritto Costituzionale – Università Roma Tre. Intervengono Aldo Cazzullo, con il suo sguardo esperto sui principali fatti della settimana, Alessandro Giuli, analista e commentatore ed Alessandro Poggi che firma “l’Agenda”.

Al centro della puntata la pagina politica; il caos nei palazzi del potere e il bisogno di risposte da parte della gente. Si parlerà di periferie, di sicurezza e spaccio di droga, poi con Valeria Vendemmia si visiterà il Salone del mobile di Milano, vetrina di un Made in Italy in piena salute.