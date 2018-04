Michelle Hunziker, bomba in diretta da Gerry Scotti: come zittisce i gufi della crisi coniugale

Un momento d’oro per Michelle Hunziker, che presto inizierà a condurre Vuoi scommettere su Canale 5 insieme alla figlia Aurora. Ma continuano a rincorrersi voci su una crisi con il marito, Tomaso Trussardi, rilanciate da Novella 2000 che li ha pizzicati con musi lunghi seduti al bistrot di famiglia, il ristorante Trussardi alla Scala. Ma la Hunziker sembra nuovamente smentire in modo netto tutte le voci sulla rottura. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di The Wall, il programma condotto da Gerry Scotti, dove ha tagliato corto affermando di essere “fortunata in amore, in famiglia e al lavoro”. Nessun riferimento diretto ma parole piuttosto chiare: zittiti i gufi del matrimonio.

